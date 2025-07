Junior Tardioli | dalla crisi al titolo italiano la rinascita di un talento della velocità

Nel nuovo episodio di Sprint Zone, l’ospite è Junior Tardioli, giovane velocista umbro classe 2002. Dopo un 2024 complicato, segnato da problemi fisici e motivazionali che lo avevano quasi spinto ad abbandonare l’atletica, Tardioli ha scelto di cambiare rotta. Si è trasferito a Rieti per allenarsi sotto la guida di Chiara Milardi, ritrovando stimoli e ambizione. La rinascita non si è fatta attendere: il titolo italiano nei 100 metri Promesse è solo il primo passo. Ora l’obiettivo è brillare agli Europei Under 23 di Bergen e agli Assoluti di Caorle, puntando sempre più in alto, con un sogno nel cassetto: entrare nella 4×100 azzurra assoluta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Junior Tardioli: dalla crisi al titolo italiano, la rinascita di un talento della velocitÃ