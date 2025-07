Non si placa la polemica sulla presenza di Valery Gergiev al festival ‘Un’estate da Re’, in programma alla Reggia di Caserta il 27 luglio. Dopo le prese di posizione della vedova di Navalny e della vicepresidente per Parlamento europeo Pina Picierno , che hanno chiesto l’esclusione del direttore d’orchestra perché troppo vicino a Vladimir Putin, ha detto la sua anche l’ex generale e numero due della Lega Roberto Vannacci, il quale ha tacciato la sinistra di « autoritarismo del pensiero unico mascherato da democrazia ». Sulla questione è successivamente intervenuto pure Alessandro Giuli: «L’arte è libera e non può essere censurata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Caso Gergiev, Giuli: «L’arte è libera, ma la propaganda è un’altra cosa»