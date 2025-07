Estate rovente raccolta dei pomodori in anticipo

È iniziata anche in provincia di Caserta, con qualche giorno di anticipo rispetto alla programmazione, la raccolta del pomodoro da industria. Le elevate temperature registrate nel mese di giugno hanno accelerato i processi di maturazione, rendendo necessario l’avvio anticipato delle operazioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Pomodoro da industria, Coldiretti: raccolta al via in anticipo - È iniziata in questi giorni nel Piacentino la raccolta del pomodoro da industria, con un avvio anticipato rispetto alla tradizionale tabella di marcia.

Pomodoro da industria, al via la raccolta estiva con qualche giorno d’anticipo - Confagricoltura Campania: “Caldo anticipa i tempi, produzione in lieve calo ma qualità e prezzi non cambiano” È iniziata anche in Campania, con qualche giorno di anticipo rispetto alla programmazione, la raccolta del pomodoro da industria.

La stagione del vino lariano. «Vendemmia anticipata, qualità ok».

Iniziata in Campania, in anticipo, la raccolta estiva del pomodoro - È iniziata anche in Campania, con qualche giorno di anticipo rispetto alla programmazione, la raccolta del pomodoro da industria. irpinianews.it scrive

