Tragedia a Granarolo | 28enne muore mentre collega la corrente alla roulotte

Una tragedia improvvisa e ancora dai contorni poco chiari si è verificata nella giornata di ieri, intorno alle 14, in via Tartarini a Granarolo dell’Emilia, nel Bolognese. Alex Bracco, 28enne Sinti, residente a San Martino in Rio in provincia di Reggio Emilia, è morto sul colpo mentre stava. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it