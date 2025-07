Milano 45enne sequestrata e violentata per 12 ore dall' ex

Un 33enne italiano è stato arrestato a Milano con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni. Stando a quanto raccontato dalla vittima, ha bloccato con una sedia la porta dell'appartamento dell'ex compagna, una 45enne italiana, e l'ha costretta a subire rapporti sessuali. La donna era minacciata con un cacciavite. E' successo nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 luglio, in zona viale Umbria a Milano. Il 33enne ha convinto l'ex compagna a un "ultimo chiarimento". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, 45enne sequestrata e violentata per 12 ore dall'ex

In questa notizia si parla di: milano - 45enne - sequestrata - violentata

