Vitalizi i 5 Stelle tornano alle vecchie battaglie | Ripristinarli è un insulto alla dignità

Il Movimento 5 Stelle è deciso a difendere uno dei pilastri storici del loro programma. Era il 2018 quando una delibera dei pentastellati cancellò il vitalizio per come lo si era sempre conosciuto, trasformandolo in una sorta di pensione decisamente ridotta. E questa manovra aveva sin da subito attirato le critiche di oltre 1300 ex parlamentari che ancora promettono battaglia per riottenere l'assegno mensil e. Tra questi figure che spaziano su tutto lo spettro politico: da Mario Landolfi, a Carmelo Briguglio, anche Mario Capanna e l'ex attrice hard Ilona Staller Il Movimento 5 Stelle lancia l'allarme e torna sulle barricate: «Sta andando in scena un vero e proprio assalto per riprendersi il vitalizio», denuncia il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli.