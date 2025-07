La mandibola ricostruita com’era prima dopo il tumore | intervento eccezionale all’ospedale di Legnano

Legnano (Milano) 15 luglio 2025 – Un’operazione ad altissima complessitĂ , un intervento che coniuga precisione chirurgica, innovazione tecnologica e profonda attenzione per la persona. All’Ospedale di Legnano, l’équipe di Chirurgia Maxillo-Facciale diretta dal dottor Stefano Paulli ha eseguito con successo l’asportazione e la ricostruzione immediata della mandibola di un paziente oncologico, gravemente compromessa dal tumore. A rendere straordinaria la procedura è stato l’utilizzo di una sezione del perone (fibula) – un osso della gamba del paziente stesso – impiegato per ricostruire la mandibola in un unico tempo chirurgico, grazie a una pianificazione digitale pre-operatoria realizzata con software 3D all’avanguardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

