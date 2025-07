Leoni Inter Moretto ‘spaventa’ i nerazzurri | Il Parma vuole tenerlo e ha già detto no a quella super offerta! Chiara anche la volontà del ragazzo

Leoni Inter, Moretto ‘spaventa’ i nerazzurri: «Il Parma vuole tenerlo e ha già detto no a quella super offerta!». Svelata la volontà del difensore. Giovanni Leoni, difensore classe 2006, è uno dei principali obiettivi del mercato Inter per la difesa. Il giovane italiano si è presentato al primo giorno di ritiro con il Parma, un segnale che il suo futuro è ancora legato ai ducali, almeno per il momento. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto nel video su YouTube di Fabrizio Romano, il Parma ha già ricevuto numerosi interessamenti, sia da club italiani che internazionali, per il difensore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, Moretto ‘spaventa’ i nerazzurri: «Il Parma vuole tenerlo e ha già detto no a quella super offerta! Chiara anche la volontà del ragazzo»

In questa notizia si parla di: inter - leoni - moretto - spaventa

Quanto vale Leoni, il difensore del Parma che piace a Juventus e Inter - Chi cerca un difensore in prospettiva per l`estate, sta monitorando la crescita di Giovanni Leoni. Il classe 2006 del Parma è diventato uno.

Calciomercato Inter, interesse per Leoni del Parma - Classe 2006 e classe da vendere. Giovanni Leoni è la vera sorpresa del Parma di questa stagione. Lo vogliono tutti, in Italia Juve e Inter su tutte.

Leoni Inter, occhi sul giovane difensore del Parma! I ducali fanno il prezzo. I dettagli - di Redazione Leoni Inter, occhi sul giovane difensore del Parma! I ducali fanno il prezzo. I dettagli sulla possibile trattativa di mercato.

Sfida di mercato tra Inter e Milan? Moretto fa chiarezza sui rumors per Ardon Jashari.

Moretto: “Parma ha già rifiutato 25 mln per Leoni. Ecco cosa pretende il club” - Il difensore è il primo obiettivo per la difesa, ma non sarà semplice strapparlo al Parma, come spiega il giornalista ... Secondo fcinter1908.it

Inter, Leoni o Mosquera. Ma prima fuori uno - Corriere dello Sport - Inter, buoni rapporto con il Parma: in arrivo c'è Bonny Tornando a Leoni e al lavoro “diplomatico” in corso, per non farsi bruciare dal Milan, la dirigenza nerazzurra vuole sfruttare il ... Come scrive corrieredellosport.it