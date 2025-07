Dazi trattativa avanti tutta Meloni | chiudere il 1° agosto e rafforzare l’Occidente unito Altri scenari? Insensati

La bussola del governo di centrodestra punta decisa sulla stabilitĂ dell’Occidente e sulla necessitĂ di una linea ferma sui dossier internazionali piĂą scottanti: lo ha ribadito il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa con il Cancelliere federale austriaco Christian Stocker a Palazzo Chigi, toccando temi cruciali come i dazi tra Ue e Usa, la guerra in Ucraina, e la situazione in Medio Oriente. Ma procediamo con ordine. Dazi, Meloni: «Lavoriamo a un’intesa. E c’è la data». E cominciamo dal fronte dei dazi, in merito al quale la premier ha lanciato un messaggio netto e chiaro: «Continueremo insieme con gli altri leader e in costante contatto con la Commissione europea a lavorare per una accordo che possa essere reciprocamente vantaggioso, che deve essere concluso prima del prossimo primo di agosto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dazi, trattativa avanti tutta. Meloni: chiudere il 1° agosto e rafforzare l’Occidente unito. Altri scenari? Insensati

Qual è l’Occidente di Trump e Meloni - Quello della lotta al woke, del contrasto ai diritti Lgbtq, del pugno di ferro contro gli immigrati? Non è un caso che in questa fase chi si straccia le vesti per l’asse Usa-Italia sia da sempre un grande fan della globalizzazione, del mondialismo, è un immigrazionista, propugna l’ideologia gender, è nemico delle nazioni, odia i […] The post Qual è l’Occidente di Trump e Meloni appeared first on L'Identità .

Quando Meloni dice Occidente il saggio guarda l’Europa - La grande iniziativa diplomatica di Donald Trump è tornata, ancora una volta, al punto di partenza. E non era certo un buon inizio.

Meloni fuori dai “volenterosi”, Fazzolari attacca: “Vertice inutile, mina l’unità dell’Occidente” - “ Non si capisce bene cosa sia questo cosiddetto “ format ristretto dei volenterosi ” per l’Ucraina e quale sia la sua utilità , al netto di un po’ di forzata visibilità per qualcuno”.

ROMA (ITALPRESS) – “Anche oggi, il Governo è in stretto contatto con la Commissione europea e con tutti gli attori impegnati nella trattativa sui dazi. Una guerra commerciale interna all’Occidente ci renderebbe tutti più deboli di fronte alle sfide globali che ins Vai su Facebook

Dazi, Meloni: “Occorre scongiurare una guerra commerciale tra le sponde dell’Atlantico. Un accordo entro il primo agosto” - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell'incontro con il Cancelliere federale dell'Austria, Christian Stocker ... Riporta dire.it

Meloni: "No a guerra con Usa sui dazi, lavoriamo a intesa entro il primo agosto" - La presidente del Consiglio al termine dell'incontro con il cancelliere austriaco Christian Stocker a palazzo Chigi: "Obiettivo è rafforzare l'Occidente e rendere più forti le nostre economie". Secondo msn.com