Trump a Zelensky | Puoi colpire Mosca? | Poi il chiarimento | Solo una domanda

Donald Trump avrebbe chiesto al telefono direttamente a Zelensy se, nel caso gli Usa avessero fornito missili a lungo raggio, Kiev fosse stata in grado di colpire direttamente Mosca. "Assolutamente sĂŹ, se ci date le armi", sarebbe stata la risposta, durante la conversazione tra i due ricostruita dal Financial Times, risalente al 4 luglio. Quasi a corredo il Washington Post rivela che il tycoon avrebbe poi dato il suo consenso all'invio di missili tomawahak in Ucraina. Nelle stesse ore il presidente americano ha ribadito, questa volta alla Bbc, la sua delusione verso Putin, aggiungendo perĂČ di non essere pronto alla rottura.

Usa: “Israele si prepara a colpire gli impianti nucleari iraniani mentre Trump tratta con Teheran” - Gli Stati Uniti hanno ottenuto nuove informazioni di intelligence che suggeriscono che Israele si sta preparando a colpire gli impianti nucleari iraniani, nonostante l’amministrazione Trump stia cercando un accordo diplomatico con Teheran.

Per colpire le odiate Ă©lite, Trump distrugge l’egemonia scientifica americana - Il primato scientifico degli Stati Uniti non Ăš mai stato un caso. È nato da un ecosistema costruito nel tempo, dove talento, fondi pubblici e libertĂ intellettuale si intrecciavano in un patto implicito: chi portava idee, riceveva ascolto, risorse e spazio per innovare.

Attacchi russi su Kharkiv. Trump: «Kiev ha dato a Putin una ragione per colpire» - Le notizie sabato 7 giugno sul conflitto in Ucraina, in diretta. Colpiti due aeroporti militari russi

«Volodymyr, puoi colpire Mosca? ... Puoi colpire anche San Pietroburgo?», avrebbe chiesto Trump durante la chiamata, secondo quanto riportato dalle fonti. Zelensky ha risposto: «Assolutamente. Possiamo farlo se ci date le armi»

Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Kallas: «Mosca usa armi chimiche in Ucraina. Sanzioni alla Russia, niente accordo nella Ue». Meloni: «Bene cambio postura di Trump»; Niente accordo su sanzioni UE contro Mosca. Lavrov:Non capiamo ragione ultimatum di Trump. - Kallas: secondo intelligence Mosca usa armi chimiche; Guerra in Ucraina, Donald Trump media sull'invio di armamenti avanzati a Kiev, ma nel frattempo apre uno spiraglio per Mosca.

