Continassa Juve | bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve  su  infortunati  e tempi di recupero, probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La stagione della Juventus è finita ieri con gli ottavi del Mondiale per Club contro il Real Madrid: l'1-0 di Gonzalo Garcia condanna i bianconeri a tornare a casa. Infortunati Juve: il punto dall'infermeria. Cabal: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Tudor Juve, ieri faccia a faccia alla Continassa con la squadra: «Non possiamo perdere partite così». Il discorso del tecnico - di Redazione JuventusNews24 Tudor Juve, ieri faccia a faccia alla Continassa con la squadra: «Non possiamo perdere partite così».

Ritorno di fiamma Juve, l’agente alla Continassa - Possibile svolta di mercato: il procuratore fa tappa nella sede bianconera, Giuntoli lo ha messo nel mirino Prima bisognerà certamente pensare al campo, poi si potrà riflettere sul mercato, anche alla luce di quella che sarà la posizione in classifica.

Continassa Juve: in campo verso il big match dell’Olimpico contro la Lazio. Le novità su Koopmeiners e Vlahovic - di Redazione JuventusNews24 Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa.

La #Juventus torna su un vecchio obiettivo: Karim #Adeyemi, attaccante classe 2002 del Borussia Dortmund. Secondo , i bianconeri hanno riavviato i contatti per l'esterno tedesco, già seguito l'estate scorsa, ma mai concre

Juve, si riparte a fine luglio: appuntamento alla Continassa, poi ritiro in Germania; La spina Juve si stacca così: l'obiettivo Mondiale e il ritiro come Motta; Juventus, tutto pronto per il ritiro in Germania.

Juventus, e adesso? Vacanze, ritiro e amichevoli: il programma - Si chiude con un pizzico di rammarico l’avventura al Mondiale per Club della Juventus, oltre che con 27 milioni di euro in più sul conto, non male. Si legge su ilbianconero.com

KOOPMEINERS si rilassa a Ibiza, con lui anche un ex juventino: il post social - Infatti, la ripresa è fissata per il 24 luglio, giorno del raduno alla Continassa. Lo riporta tuttojuve.com