Ex Ilva | Salis Chiarezza sul piano di decarbonizzazione

Un piano di sviluppo, ma ancora pieno di incognite. È così che la sindaca di Genova Silvia Salis definisce il progetto per la decarbonizzazione dell’ex Ilva presentato dal governo, che prevede per lo stabilimento di Cornigliano l’ipotesi di un forno elettrico. “Un piano che parla di sviluppo e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Piano ambientale ex Ilva, Bruxelles sollecita l'Italia sul mancato rispetto delle scadenze - La Commissione Europea continua a monitorare con attenzione la situazione ambientale dello stabilimento ex Ilva di Taranto, ma i risultati non sono ancora quelli attesi.

Piano ambientale ex Ilva, Bruxelles sollecita l'Italia sul mancato rispetto delle scadenze. Incontro ministero Lavoro-sindacati - La Commissione Europea continua a monitorare con attenzione la situazione ambientale dello stabilimento ex Ilva di Taranto, ma i risultati non sono ancora quelli attesi.

Ex Ilva, 4mila lavoratori a rischio: il piano del Governo - La questione dell'Ex Ilva è sempre più intricata. Non è bastata l'iniezione dello Stato di 200 milioni il mese scorso, le fabbriche sono ferme e le trattative con la società Baku Steel sono più complicate di quello che sembra.

Piano Ex Ilva, un forno elettrico a Genova: presto l'incontro fra sindaca Salis e ministro Urso: "Vogliamo capire di più" - La sindaca al convegno sulla siderurgia organizzato da Fiom Cgil: "Garanzie su sostenibilità ambientale e ricaduta occupazionale"

Ex Ilva, Salis: "Sul forno elettrico ancora tanto da chiarire" - "Vedrò domani il Ministro Urso, col quale ho avuto frequente interlocuzione in questi giorni" ha detto la prima cittadina di Genova