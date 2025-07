UcrainaKallas | Mosca usa armi chimiche

18.55 La Russia usa "armi chimiche" contro le truppe ucraine e gli attacchi si stanno "intensificando".Così l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas al termine del Consiglio Affari Esteri. "Dall'inizio dell'invasione ci sono stati oltre 9 mila casi", ha aggiunto. E sul diciottesimo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia per la guerra in Ucraina ha dichiarato:"Mi rattrista che non siamo riusciti oggi a raggiungere un accordo, ora la palla è nel campo della Slovacchia. Le trattative proseguono da 2 e va raggiunto un accordo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Kallas: L'Ue verserà un miliardo di euro all'industria militare ucraina - Leopoli, 9 mag. (askanews) - Visita a Leopoli per l'Alta rappresentante della politica estera Ue, Kaja Kallas, che ha annunciato lo sblocco di un miliardo di euro a favore dell'industria della difesa ucraina per aiutare lo sforzo bellico contro la Russia, e la nascita di un tribunale per i crimini di aggressione contro l'Ucraina perché "nessuno resti impunito".

Ucraina, Kallas a Tirana: "È chiaro che Putin non vuole la pace" - Tirana, 16 mag. (askanews) - Al vertice della Comunità politica europea a Tirana, il capo della diplomazia di Bruxelles, Kaja Kallas, ha espresso un giudizio severo sugli ultimi sviluppi nelle discussioni sull'Ucraina, chiedendo di "esercitare pressioni" su Mosca.

Marco Rubio discute il cessate il fuoco in Ucraina con Kaja Kallas e ministri europei - Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha discusso ieri "la strada da seguire per un cessate il fuoco e il cammino verso la pace in Ucraina " con l'alta rappresentante della politica estera di Bruxelles, Kaja Kallas, ed i ministri degli Esteri di alcuni Paesi Ue, del Regno Unito (David Lammy) e dell'Ucraina (Andrii Sybiha): lo ha reso noto in un comunicato la portavoce del Dipartimento di Stato, Tammy Bruce.

Secondo l'Alta rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza Kaja Kallas il fatto che la Russia stia spendendo così tanto per il suo esercito è un chiaro segnale di preparazione a un'aggressione più ampia ? https://l.euronews.com/87u Vai su Facebook

Guerra Ucraina, Kallas (Ue) denuncia: «Mosca ha usato armi chimiche. Sanzioni? Non c'è accordo per nuovo pacchetto»