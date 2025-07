Belen Rodriguez prove di riavvicinamento con la sorella | Cecilia non ne vuole sapere

La torrida e tormentata estate di Belen e Cecilia Rodriguez continua ad alimentare il gossip: le sorelle da sempre legatissime, stanno affrontando un periodo nel quale hanno lanciato diversi indizi riguardanti una frattura tra di loro. Nel mese di aprile, la showgirl argentina partecipa ad una serata insieme al cognato Ignazio Moser, nel corso della quale il comportamento della quarantenne nei confronti del dj dell’evento, Andrea Damante avrebbe infastidito il marito di Cechu. Nella sua newsletter, Gabriele Parpiglia aveva scritto: “Lunedì 7 aprile, sia Belen Rodriguez, che Ignazio Moser, erano ospiti all’evento Ploom. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Belen Rodriguez, prove di riavvicinamento con la sorella: “Cecilia non ne vuole sapere”

