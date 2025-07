Alla Feltrinelli di piazza dei Martiri un incontro con il collettivo degli scrittori campani di crime a cura di Ciro Sabatino

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di gialli, thriller e noir: venerdì 18 luglio alle ore 18.00, la libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri ospita il terzo appuntamento del Book Club del Giallo, a cura di Ciro Sabatino, scrittore e direttore del Festival del Giallo. Al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: feltrinelli - piazza - martiri - cura

Verso il Festival del Management, terzo incontro alla Feltrinelli di piazza dei Martiri: la leadership femminile - In vista della terza edizione del Festival del Management previsto per l’8 e il 9 maggio alla Federico II, la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri ospiterà il terzo incontro di avvicinamento, che si terrà martedì 29 aprile alle ore 18, con un focus sul tema: “ Management al femminile: protagoniste silenziose o leader nella gestione delle imprese?”.

Alla Feltrinelli di piazza dei Martiri, presentazione del libro “Non smetterò mai di cercarti” di Chiara Tramontano - Lunedì 9 giugno alle ore 18.00, presso la Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli, Chiara Tramontano presenterà il suo libro Non smetterò mai di cercarti, edito da Cairo.

Giuliana Vitali alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri con "Nata nell'acqua sporca" - Martedì 17 giugno alle ore 18.00 presso la Feltrinelli di Piazza dei Martiri. Incontro con la scrittrice Giuliana Vitali e il suo romanzo d'esordio "Nata nell'acqua sporca" (Giulio Perrone editore).

Lungomare di Libri Bari Marino Sinibaldi presenta Annuario 2025 “Sotto il vulcano” (Feltrinelli) con il curatore dialoga Alessandro Laterza Venerdì 27 giugno 2025 ore 22.15 Fortino Sant’Antonio L’annuario 2025 “Sotto il Vulcano” non fornisce una risposta uni Vai su Facebook

Alla Feltrinelli di piazza dei Martiri, un incontro con il collettivo degli scrittori campani di crime, a; Feltrinelli a Napoli: gli eventi sulle nuove uscite di maggio; Alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri il panel “Invisibili ed emarginati” per la rassegna antirazzista Il Paese delle Meraviglie.

Alla Feltrinelli di piazza dei Martiri, un incontro con il collettivo degli scrittori campani di crime, a cura di Ciro Sabatino - Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di gialli, thriller e noir: venerdì 18 luglio alle ore 18. Riporta napolivillage.com

Riapre la Feltrinelli di piazza Dei Martiri: 42mila libri, vinili e ... - la libreria Feltrinelli di piazza Dei Martiri è un riferimento importante non solo per l'acquisto di libri ma anche per la bella atmosfera. Scrive fanpage.it