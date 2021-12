Bilancia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Se la tua ricerca dell’illuminazione spirituale non migliora la tua capacità di testimoniare e guarire la sofferenza degli altri, è una falsa illuminazione. Se ti spinge a immaginare che esprimere la tua libertà personale ti esonera dal... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Se la tua ricerca dell’illuminazione spirituale non migliora la tua capacità di testimoniare e guarire la sofferenza degli altri, è una falsa illuminazione. Se ti spinge a immaginare che esprimere la tua libertà personale ti esonera dal... Leggi

