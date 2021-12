Abbiamo tutti bisogno di un padre e di un maestro

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Non so se capiti solo a me, ma arrivo a dicembre stanchissima. Lo spirito natalizio lo ingerisco con il multivitaminico delle 7 poco prima del caffè. Pare che tutto si esaurisca entro l’anno, me compresa. L’autorefenzialità mi fa sbandare e mi inaridisce. Avreidi specchiarmi in un’umanità grande, un, per spalancare i miei spazi all’inedito e rinascere. Ho nostalgia di tutte le volte che ho vissuto questa esperienza, perché in quelle occasioni ho percepito un amore autentico su di me e ho provato una speranza sconfinata nella bellezza dell’esistenza. Nel mio cammino ho incontrato persone così, capaci di un amore generante, che hanno acceso la mia vita interiore, un universo in grado di specchiarsi nell’interiorità degli altri. In primis mio, mia madre e poi educatori, professori, amici saggi. In questa dimensione ...