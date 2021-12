Traffico Roma del 29-12-2021 ore 09:30 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno avete trovati dalla redazione il Traffico regolare sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo alle porte di Roma quelle per lavori sulla Pontina tra Pomezia e via di Decima in direzione del raccordo suo ultimo rallentamenti carreggiata esterna tra la Tiburtina e la diramazione Roma Nord in città code per lavori sulla Salaria tra Villa Spada aeroporto dell’Urbe in direzione del centro del quartiere Appio Latino la polizia locale segnala alla riapertura Luigi Cibrario 3 Piazza Papi via Luigi Tosti terminati anche i lavori in via dei Monti di Pietralata con la riapertura della strada all’altezza di via Giulio Curioni ricordiamo un senso unico alternato in via Flaminia Travel via Frassineto in direzione di quest’ultima all’Euro invece modifiche alla viabilità per lavori su via ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno avete trovati dalla redazione ilregolare sul tratto Urbano della A24-teramo alle porte diquelle per lavori sulla Pontina tra Pomezia e via di Decima in direzione del raccordo suo ultimo rallentamenti carreggiata esterna tra la Tiburtina e la diramazioneNord in città code per lavori sulla Salaria tra Villa Spada aeroporto dell’Urbe in direzione del centro del quartiere Appio Latino la polizia locale segnala alla riapertura Luigi Cibrario 3 Piazza Papi via Luigi Tosti terminati anche i lavori in via dei Monti di Pietralata con la riapertura della strada all’altezza di via Giulio Curioni ricordiamo un senso unico alternato in via Flaminia Travel via Frassineto in direzione di quest’ultima all’Euro invece modifiche alla viabilità per lavori su via ...

Advertising

Lunanotizie : ?? Incidente sulla Pontina in direzione Roma, traffico in tilt ?? Leggi qui - romamobilita : #Roma Traffico su via Salaria, ritardi per la linea di bus 135. - in_appennino : RT muoversintoscan '???? In #A1, traffico regolare tra #BarberinoDiMugello e #Calenzano-#SestoFiorentino in direzion… - LuceverdeRadio : ?? Linea FL5 Roma - Civitavecchia - Pisa ?? Guasto alla linea in prossimità di Valle Aurelia ? Traffico rallentat… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Roma - Civitavecchia, dalle ore 08:10 traffico ferroviario rallentato in pro… -