Sul caos quarantena oggi decide il Cts (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Comitato Tecnico Scientifico punterebbe a ridurre la quarantena dei vaccinati con dose booster a cinque giorni. Ma sulla scuola fa un passo indietro Il Comitato Tecnico Scientifico che si riunirà questa mattina è chiamato a pronunciarsi sulla possibilità di ridurre a cinque giorni la quarantena di chi, da vaccinato con dose booster, sia entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19. La durata dell'isolamento dovrebbe invece rimanere quella attuale di dieci giorni per chi non ha ricevuto alcun vaccino contro SarsCov2. Sul tavolo, però, ci sono altri nodi da sciogliere: i prezzi calmierati delle mascherine Ffp2, diventate obbligatorie sui mezzi di trasporto pubblico, al cinema, a teatro e in altri luoghi ad alta socialità, che con apposito provvedimento potrebbero vedere ribassato il proprio prezzo fino a un euro, e la questione ...

