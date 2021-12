Sosta in corsia d'emergenza: quando è consentita? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Durante un viaggio in autostrada può verificarsi la necessità di fermarsi sulla corsia d'emergenza per problemi legati al motore, per un malore o per ricevere assistenza. La Sosta in questa corsia ... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Durante un viaggio in autostrada può verificarsi la necessità di fermarsi sullad'per problemi legati al motore, per un malore o per ricevere assistenza. Lain questa...

Ultime Notizie dalla rete : Sosta corsia Sosta in corsia d'emergenza: quando è consentita? Durante un viaggio in autostrada può verificarsi la necessità di fermarsi sulla corsia d'emergenza per problemi legati al motore, per un malore o per ricevere assistenza. La sosta in questa corsia non è sempre permessa: vediamo a cosa serve e come comportarsi nel caso in cui si verifichi la necessità di utilizzarla. A cosa serve la corsia d'emergenza L' articolo 3 del ...

