Sardegna, trovato il cadavere di un uomo sulla scogliera di Calamosca: potrebbe essere quello del maresciallo scomparso (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dai primi accertamenti sembra che il cadavere ritrovato ai piedi di una scogliera a Calamosca, sul litorale di Cagliari, potrebbe essere quello di Fabio Argiolas, maresciallo dell’Esercito. Il militare di stanza alla caserma Villasanta, 42 anni, era scomparso lunedì 27 dicembre. Era uscito per un giro in bici e da allora si erano perse le sue tracce. È stato un passante ad avvertire le forze dell’ordine dopo aver visto il cadavere, recuperato via mare dalla capitaneria di porto con le squadre del soccorso alpino, i vigili del fuoco e la guardia costiera. Sono in corso ulteriori accertamenti sul corpo, che intanto è stato trasferito al Policlinico di Monserrato per l’autopsia. Non è stata ritrovata, invece, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dai primi accertamenti sembra che ilriai piedi di una, sul litorale di Cagliari,di Fabio Argiolas,dell’Esercito. Il militare di stanza alla caserma Villasanta, 42 anni, eralunedì 27 dicembre. Era uscito per un giro in bici e da allora si erano perse le sue tracce. È stato un passante ad avvertire le forze dell’ordine dopo aver visto il, recuperato via mare dalla capitaneria di porto con le squadre del soccorso alpino, i vigili del fuoco e la guardia costiera. Sono in corso ulteriori accertamenti sul corpo, che intanto è stato trasferito al Policlinico di Monserrato per l’autopsia. Non è stata ritrovata, invece, la ...

