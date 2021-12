Prato | addobbi di natale con la faccia di Hitler appesi all’albero comunale di Montemurlo | “Oltraggio a tutti i partigiani”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre sono state appesedidi, in provincia di, una decina di palle dicon richiami nazisti, come ladi Adolf. La data non è stata scelta a caso, infatti il 28 dicembre cade l’anniversario della morte dei sette fratelli Cervi,emiliani fucilati durante la guerra diventati uno dei simboli della Resistenza. Un episodio che ha sollevato voci di sdegno, dal Comune al Parlamento, che ricordano l’importanza che le generazioni più giovani conoscano la storia d’Italia. La notizia è stata data dallo stesso comune diche dal suo account Facebook ha avvisato i cittadini che “ignoti hanno appeso ...

Episodio grave a Montemurlo, comune in provincia di, dove degli ignoti hanno appeso sull'albero di Natale, posizionato davanti la sede del Comune, dei simboli inneggianti il razzismo. A segnalare l'accaduto è direttamente il Comune sulla propria ...Un grave episodio ha macchiato questi giorni di festa a Montemurlo. Ignoti hanno appeso all'albero di Natale, che si trova davanti al municipio, una decina di palline con effigi naziste e l'immagine ...Gli inquirenti contano sulle telecamere per identificare l'autore dell'addobbo dell'albero di Natale in piazza con decorazioni recanti l'effige di Hitler. Il sindato: ''Non è un bravata.''