Pontina, incidente tra 3 auto all’altezza di Pomezia: lunghe code verso Roma (FOTO) (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Brutto incidente questa mattina intorno alle ore 8:45 sulla SS 148 Pontina, all’altezza del chilometro 29+00, tra l’hotel Antonella e il Parco 51, in direzione Roma. Tre veicoli si sono scontrati violentemente per motivi ancora in fase di accertamento e, a causa dell’urto, un’auto è andata in testacoda, girandosi nel senso contrario a quello della direzione iniziale. Sul posto è arrivata un’ambulanza per soccorrere una persona. Immediatamente si sono formate lunghe file in direzione della Capitale. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Aprilia per ricostruire la dinamica e gestire la viabilità. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Bruttoquesta mattina intorno alle ore 8:45 sulla SS 148del chilometro 29+00, tra l’hotel Antonella e il Parco 51, in direzione. Tre veicoli si sono scontrati violentemente per motivi ancora in fase di accertamento e, a causa dell’urto, un’è andata in testacoda, girandosi nel senso contrario a quello della direzione iniziale. Sul posto è arrivata un’ambulanza per soccorrere una persona. Immediatamente si sono formatefile in direzione della Capitale. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Aprilia per ricostruire la dinamica e gestire la viabilità. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Pontina, incidente tra 3 auto all’altezza di Pomezia: lunghe code verso Roma (FOTO) - paolo_r_2012 : Incidente sulla Pontina: tir esce di strada ed occupa la carreggiata. Strada chiusa in direzione Roma - CCISS_Ministero : SS148 Pontina fine tratto chiuso causa incidente tra SS148 Incrocio Castel Romano/Trigoria (Km 23,1) e Incrocio Mo… - Roma__SPQR : Incidente sulla Pontina: tir esce di strada ed occupa la carreggiata. Strada chiusa in direzione Roma… - LuceverdeRadio : ??? #traffico #incidente - SS148 Pontina ?????? Code per 3 km tra Pratica Di Mare/Torvajanica (Km 20,4) e Castel Roman… -