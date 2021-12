Picco di contagi in Lombardia | Bertolaso sulla “linea Zangrillo” | «Negli ospedali non è come un anno fa | qui facciamo solo più tamponi»

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) La situazione inè «diversa rispetto a unfa», nonostante il nuovodiprovocato dalla variante Omicron. A dirlo è Guido, consulente della Regione per la campagna vaccinale contro il Coronavirus, che ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera. Ieri, 28 dicembre, oltre un terzo deiodierni è stato registrato in(28.795 positivi su 78.313 casi totali). «Chi vive in prima, ha una fotografia del virus molto diversa rispetto a unfa», ha detto. «I reparti non sono chiusi, gli ambulatori funzionano e si fgli interventi». Nonostante il record, «la situazione per fortuna non cambia grazie ai ...

Si riuniscono oggi l'ultimo Comitato tecnico scientifico e l'ultimo Consiglio dei ministri del 2021 per decidere le nuove misure da adottare a fronte deldiregistrato in Italia e nel ...Evitare che metà nazione sia di nuovo chiusa in casa per rispettare i tempi di isolamento. Ildei, le feste natalizie ancora in corso e la rapidità di trasmissione della variante Omicron portano a riconsiderare i termini della quarantena per chi ha effettuato la terza dose e non ...Con 1.612 casi ogni 100mila abitanti ieri la Danimarca è diventata la nazione con il più alto tasso di incidenza settimanale del Covid a livello mondiale ...Rispetto ad un anno fa, anche in Trentino, la differenza la fa l'unica arma di cui si dispone: i vaccini. Ed il risultato va cercato non tanto ...