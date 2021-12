Pandori e panettoni avanzati? Ecco alcune idee golose per riciclarli (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Scopri come superare l’esubero di Pandori e panettoni avanzati dalle feste in modo semplice e dando vita a nuove idee super golose. Natale è ormai finito, lasciando dietro di se ricordi incancellabili e vassoi pieni di dolci dei quali non si sa più cosa fare. Perché per quanto Pandori e panettoni siano buonissimi, a volte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Scopri come superare l’esubero didalle feste in modo semplice e dando vita a nuovesuper. Natale è ormai finito, lasciando dietro di se ricordi incancellabili e vassoi pieni di dolci dei quali non si sa più cosa fare. Perché per quantosiano buonissimi, a volte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Pandori e panettoni ai detenuti del Don Bosco - DaniloTomassoni : @LukaFallica Da anni me chiedo che li fanno a fa? Gli unici pandori e panettoni che non vendi nemmeno a 1€ il 7 gennaio. - MafaldaraS : Ore 22 del 28 dicembre. Stiamo aprendo il primo dolce natalizio del periodo (eh,eh, no, non è 'dell'anno' perché a… - Valeria23549267 : @fabIan41150567 Non amo pandori o panettoni ?? - ricmaggiolo : È iniziata quella breve ma magica stagione in cui i supermercati ti tirano addosso panettoni e pandori per pochi euro. #28dicembre -