Ospedali, in Toscana stop alle visite per arginare i contagi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Entra in vigore l’ordinanza regionale, che prevede anche uno screening di medici, infermieri e tutto il personale sanitario con tamponi ogni 7 o 14 giorni Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Entra in vigore l’ordinanza regionale, che prevede anche uno screening di medici, infermieri e tutto il personale sanitario con tamponi ogni 7 o 14 giorni

