Oroscopo 2022: ecco quali sono i segni più fedeli e quelli più fedifraghi

L'anno sta per concludersi e come sempre è tempo di bilanci, resoconti e sbirciate agli oroscopi. Questa volta a parlare è stato un astrologo contattato da un noto sito di incontri a cui è stato chiesto di stilare una classifica dei segni. Da quelli che nel 2022 saranno più fedeli e quelli che invece potrebbero essere più fedifraghi. I segni più fedeli sono Vergine, Capricorno e Scorpione. Al contrario i più traditori sono Toro, Pesci e Ariete. "Vergine, i Capricorno e gli Scorpione sono i tre segni più affidabili in assoluto. Ma questo non significa che non siano in grado di tradire. Mediamente infedeli sono invece i nati sotto il segno dei Gemelli, ...

