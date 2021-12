"Non voglio più curare i pazienti No Vax": lo sfogo della dottoressa, poi le minacce (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lo sfogo è partito da uno stato su Whatsapp. Quello in cui Mara Maffeis, dottoressa di 48 anni della Val Seriana, scriveva: “Si “ringraziano” tutti i pazienti non vaccinati per la nuova ondata pandemica che ci troviamo ad affrontare!!! Chiederò ad Ats la possibilità di revocare tutti i pazienti non vaccinati!!!”. Lo sfogo virtuale si è trasformato in azione concreta: la dottoressa di Parre, ma con ambulatori a Ponte Nossa e Premolo, si è confrontata con il suo referente all’Agenzia di tutela della salute per valutare l’opzione di poter depennare dall’elenco dei suoi 1.500 mutuati chi non si è sottoposto al vaccino contro il Covid. A raccontare gli sviluppi di questa storia è il Corriere della Sera: “Mi è stato risposto che non è ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Loè partito da uno stato su Whatsapp. Quello in cui Mara Maffeis,di 48 anniVal Seriana, scriveva: “Si “ringraziano” tutti inon vaccinati per la nuova ondata pandemica che ci troviamo ad affrontare!!! Chiederò ad Ats la possibilità di revocare tutti inon vaccinati!!!”. Lovirtuale si è trasformato in azione concreta: ladi Parre, ma con ambulatori a Ponte Nossa e Premolo, si è confrontata con il suo referente all’Agenzia di tutelasalute per valutare l’opzione di poter depennare dall’elenco dei suoi 1.500 mutuati chi non si è sottoposto al vaccino contro il Covid. A raccontare gli sviluppi di questa storia è il CorriereSera: “Mi è stato risposto che non è ...

