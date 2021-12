Mascherine Ffp2 obbligatorie, è corsa all'acquisto: costi, quali scegliere e dove comprarle (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le Mascherine Ffp2 sono obbligatorie, in molti luoghi, fino alla fine dello stato d'emergenza fissato al 31 marzo. Lo prevede il cosiddetto "decreto Fetività" che è... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lesono, in molti luoghi, fino alla fine dello stato d'emergenza fissato al 31 marzo. Lo prevede il cosiddetto "decreto Fetività" che è...

Advertising

petergomezblog : #FFP2: le mascherine più protettive diventano obbligatorie, ma senza prezzo calmierato. Costi moltiplicati per le f… - fattoquotidiano : Caos FFP2: le mascherine più protettive diventano obbligatorie, ma senza prezzo calmierato. Costi moltiplicati per… - sbonaccini : Da domani in Emilia-Romagna la positività al tampone rapido sarà equivalente alla diagnosi da COVID. Ci aspettiamo… - SpinelliFs : RT @FnpCisl: ?? Sui prezzi delle #mascherine #FFP2 e dei #tamponi è in atto una vergogna speculazione. Chiediamo al #Governo di intervenire… - ameliapepe1 : Mascherine FFP2 CE varie fantasie 20 pezzi a 18€: protetto con stile -