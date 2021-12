L'ora dei vaccinati (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Oggi pare di sentirli, i professionisti della malafede anti-vaccinista, mentre gongolano nel distorcere i dati dei contagi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Oggi pare di sentirli, i professionisti della malafede anti-vaccinista, mentre gongolano nel distorcere i dati dei contagi

Advertising

pfmajorino : In #Lombardia il caos continua. Ma c'è sempre chi sta meglio degli altri. Si tratta dei privati che fanno soldi sul… - teatrolafenice : ?? Uno dei canti dell’Inverno, che vi proponiamo ora, a notte alta: ‘Invierno Porteno’ di Astor Piazzolla. Buona not… - Ruffino_Lorenzo : I tamponi non riescono a tenere il passo dei casi. I tassi di positività continuano ad aumentare, anche quelli anti… - GiulioGrossi : @giovanni_pagano @RobTheLandi @OizaQueensday Chi le produce le dosi di soberana? In quali stabilimenti? Facciamo de… - MMastrantuono : Dopo l’uscita di draghi che con Sgarbo istituzionale si è auto candidato al Quirinale finalmente vedo un sussulto d… -

Ultime Notizie dalla rete : ora dei 'Dovete indossare la mascherina ffp2': capotreno picchiata da un gruppo di ragazzini ... minorenni, indossava la mascherina chirurgica e si è rifiutato di indossare la Ffp2 , ora d'obbligo sui treni. Il treno si è dovuto fermare a Rolo (nel Reggiano) dove alcuni dei ragazzi coinvolti ...

Quirinale, se un grande elettore su cinque ha cambiato casacca alla Camera o al Senato Ma soprattutto, pari a un quinto dei 1.099 grandi elettori che tra poche settimane voteranno per ... quelli per esempio di Lucio Malan passato da Forza Italia e FdI, o i tanti ora nel Misto arrivati ...

L'ora dei vaccinati ilGiornale.it L'ora dei vaccinati Oggi pare di sentirli, i professionisti della malafede anti-vaccinista, mentre gongolano nel distorcere i dati dei contagi ...

Villaggio di Natale è l’ora dei bilanci «Va ripensato» Commercianti critici: coperte le vetrine, tolti i parcheggi creati disagi alla viabilità Diminuisce anche l’appeal del presepe di sabbia ...

... minorenni, indossava la mascherina chirurgica e si è rifiutato di indossare la Ffp2 ,d'obbligo sui treni. Il treno si è dovuto fermare a Rolo (nel Reggiano) dove alcuniragazzi coinvolti ...Ma soprattutto, pari a un quinto1.099 grandi elettori che tra poche settimane voteranno per ... quelli per esempio di Lucio Malan passato da Forza Italia e FdI, o i tantinel Misto arrivati ...Oggi pare di sentirli, i professionisti della malafede anti-vaccinista, mentre gongolano nel distorcere i dati dei contagi ...Commercianti critici: coperte le vetrine, tolti i parcheggi creati disagi alla viabilità Diminuisce anche l’appeal del presepe di sabbia ...