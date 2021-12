Legami di fiducia più forti del Covid

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) «Il tempo passa, ilrimane». Amara constatazione di fine anno. I vaccini sono di grande aiuto, ma la scarsa diffusione nei Paesi poveri e le resistenze di chi non vuole vaccinarsi continuano a causare vittime e malati. Non saper indicare un termine alla pandemia, non solo fa nascere brutti presagi, ma soprattutto mette a dura prova la speranza. Abbiamo ormai compreso che nessuno ha certezze e anche virologi e epidemiologi, si guardano bene dal fare previsioni. Anche le borse oscillano in base al numero dei

Fra : @BELLIPRODUCTION I legami mentali sono tutto ciò. Ma quando il cuore parla... non si può dire niente. A volte si… - AlbSovrLib : @lameduck1960 Si c'avevo subito pensato...la pandemia ha voluto proprio minare la fiducia reciproca, disgregando i… - semprelibri : RT @3omAleom: Impariamo dai fiori Ad essere pazzienti ad aspettare con fiducia Uniti da legami invisibili Dopo un gelido inverno Arriva la… - gighea : RT @3omAleom: Impariamo dai fiori Ad essere pazzienti ad aspettare con fiducia Uniti da legami invisibili Dopo un gelido inverno Arriva la… - Alice70A : RT @3omAleom: Impariamo dai fiori Ad essere pazzienti ad aspettare con fiducia Uniti da legami invisibili Dopo un gelido inverno Arriva la…

«Il tempo passa, il Covid rimane». Amara constatazione di fine anno. I vaccini sono di grande aiuto, ma la scarsa diffusione nei Paesi poveri e le resistenze di chi non vuole vaccinarsi continuano a c "Viviamo un tempo difficile, incerto: quando c'eravamo illusi di esser quasi fuori dal tunnel ci siamo sentiti come rigettati al fondo; tutto ciò può creare in noi disillusione, scoraggiamento, stanch ...