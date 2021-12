Fisco, Agenzia Entrate fa luce sui piani di risparmio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) È online la circolare con cui le Entrate forniscono indicazioni sulle modifiche apportate alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (Pir). Si tratta di una forma di investimento caratterizzata da un regime fiscale di favore, di cui possono beneficiare le persone fisiche residenti in Italia – con riguardo ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria percepiti al di fuori dell’attività di impresa – le Casse di previdenza e i Fondi pensione. Le nuove indicazioni della circolare – La disciplina dei Pir è stata modificata dal Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (Dl n. 124/2019), dal Decreto Rilancio (Dl 34/2020) e dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020). Alla luce di queste novità, e dopo aver acquisito tramite consultazione pubblica i contributi di privati ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) È online la circolare con cui leforniscono indicazioni sulle modifiche apportate alla disciplina deidia lungo termine (Pir). Si tratta di una forma di investimento caratterizzata da un regime fiscale di favore, di cui possono beneficiare le persone fisiche residenti in Italia – con riguardo ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria percepiti al di fuori dell’attività di impresa – le Casse di previdenza e i Fondi pensione. Le nuove indicazioni della circolare – La disciplina dei Pir è stata modificata dal Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (Dl n. 124/2019), dal Decreto Rilancio (Dl 34/2020) e dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020). Alladi queste novità, e dopo aver acquisito tramite consultazione pubblica i contributi di privati ...

Advertising

fisco24_info : e-commerce nel modello IVA 2022. Con opzioni e revoche adeguate alle novità: Il modello di dichiarazione IVA relati… - fisco24_info : Costi chilometrici: pubblicate le nuove tabelle ACI per auto e moto: Con comunicato dell’Agenzia delle Entrate, pub… - tax_tweet : e-fattura, via libera condizionato alle nuove regole tecniche dell’Agenzia delle Entrate - piermolinengo : L'Agenzia delle Entrate lo ha presentato lo scorso 23 dicembre 2021: stiamo parlando del #Modello730, per fare la… - ServiziAlLavoro : Certificazione Unica 2022, scadenze e novità - Investire Oggi Anche per l'invio all'Agenzia delle Entrate della Cer… -