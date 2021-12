Disastro Di Maio | positivi italiani chiusi in bagno in quarantena all’aeroporto di Helsinki

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Due ragazzisonoinin undell’aeroporto di. Ad oggi non si ha notizia di un qualche interessamento del ministro degli Esteri Diper sbloccare la situazione incresciosa e offensiva per nostri due connazionali. Anche sui quotidiani non c’è notizia di questi due ragazzi bloccati. I giovani, una ragazzo ed una ragazza campana, erano partiti per una vacanza natalizia in Lapponia, sono risultati. Così, è scattato, secondo le regole, il periodo di. Non è questo il punto. Il problema è che sono statiin una toilette. Non è chiaro, al momento, il perché la coppia di giovani non sia stata, ad esempio, portata subito all’interno di un albergo o comunque di una struttura ...