Claudio Domenicali: “A Vale sarebbe piaciuta questa Ducati” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Valentino Rossi si è ritirato alla fine di questa stagione 2021, lasciando un grande segno nel mondo della MotoGP. È però necessario guardare al futuro e crescere i nuovi papabili campioni. Lo sa bene Claudio Domenicali, amministratore delegato della Ducati che pensa che la moto per il prossimo mondiale, sarebbe potuta piacere anche a Vale. Supersport 2022: pronta la bozza del regolamento Claudio Domenicali: “La nuova Ducati? sarebbe piaciuta anche a Vale” Il ritiro dalle piste di MotoGP di Valentino Rossi, ha lasciato un grande vuoto nel cuore degli appassionati e dei tifosi del numero 46. È ora però di pensare al futuro delle due ruote e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 29 dicembre 2021)ntino Rossi si è ritirato alla fine distagione 2021, lasciando un grande segno nel mondo della MotoGP. È però necessario guardare al futuro e crescere i nuovi papabili campioni. Lo sa bene, amministratore delegato dellache pensa che la moto per il prossimo mondiale,potuta piacere anche a. Supersport 2022: pronta la bozza del regolamento: “La nuovaanche a” Il ritiro dalle piste di MotoGP dintino Rossi, ha lasciato un grande vuoto nel cuore degli appassionati e dei tifosi del numero 46. È ora però di pensare al futuro delle due ruote e ...

