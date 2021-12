Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021-2022: Odermatt +276 su Kilde, Dominik Paris comanda in discesa! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2021-2022 1. Marco Odermatt (Svizzera) 745 2. Aleksander Kilde (Norvegia) 469 3. Matthias Mayer (Austria) 447 4. Vincent Kriechmayr (Austria) 373 5. Alexis Pinturault (Francia) 327 6. Beat Feuz (Svizzera) 300 7. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 2878. Dominik Paris (Italia) 2859. Luca De Aliprandini (Italia) 207 10. Niels Hintermann (Svizzera) 191 Classifica Coppa DEL Mondo DISCESA 2021-2022 1. Dominik Paris (Italia) 227 2. Matthias Mayer (Austria) 217 3. Niels Hintermann (Svizzera) 178 4. Aleksander Kilse (Norvegia) 169 5. Beat Feuz (Svizzera) 165 6. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021)GENERALEDELSCI1. Marco(Svizzera) 745 2. Aleksander(Norvegia) 469 3. Matthias Mayer (Austria) 447 4. Vincent Kriechmayr (Austria) 373 5. Alexis Pinturault (Francia) 327 6. Beat Feuz (Svizzera) 300 7. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 2878.(Italia) 2859. Luca De Aliprandini (Italia) 207 10. Niels Hintermann (Svizzera) 191DELDISCESA1.(Italia) 227 2. Matthias Mayer (Austria) 217 3. Niels Hintermann (Svizzera) 178 4. Aleksander Kilse (Norvegia) 169 5. Beat Feuz (Svizzera) 165 6. ...

