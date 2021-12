Capodanno, controlli e sequestri a Napoli e in Campania: caccia al petardo ‘D10s’ (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Meno sequestri rispetto agli anni scorsi, ma attenzione sempre altissima da parte di forze dell’ordine e istituzioni in vista del Capodanno a Napoli e in Campania sul fronte della vendita e dell’utilizzo di fuochi d’artificio illegali. Un fenomeno in forte calo, come dimostra il bollettino dei feriti del giorno dopo con cifre per fortuna nettamente inferiori a quelle che si facevano registrare un tempo, ma sul quale comunque Finanza, Polizia e Carabinieri rivolgono costante attenzione. E se un tempo si dava la caccia alla “Bomba Maradona” o, in tempi più recenti, ai botti “Spread”, “Bin Laden, “Cavani” e “Pipita”, quest’anno a preoccupare le forze dell’ordine è il petardo “D10s”, neologismo nato per indicare Diego Armando Maradona, gioco di parole tra il vocabolo spagnolo “dios” e il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Menorispetto agli anni scorsi, ma attenzione sempre altissima da parte di forze dell’ordine e istituzioni in vista dele insul fronte della vendita e dell’utilizzo di fuochi d’artificio illegali. Un fenomeno in forte calo, come dimostra il bollettino dei feriti del giorno dopo con cifre per fortuna nettamente inferiori a quelle che si facevano registrare un tempo, ma sul quale comunque Finanza, Polizia e Carabinieri rivolgono costante attenzione. E se un tempo si dava laalla “Bomba Maradona” o, in tempi più recenti, ai botti “Spread”, “Bin Laden, “Cavani” e “Pipita”, quest’anno a preoccupare le forze dell’ordine è il“D10s”, neologismo nato per indicare Diego Armando Maradona, gioco di parole tra il vocabolo spagnolo “dios” e il ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Viminale: rafforzati controlli per Capodanno #capodanno - giantico : RT @andreasso1951: Covid: Viminale, rafforzati controlli per Capodanno - Cronaca - ANSA— Maggiori controlli a capodanno? Gli altri giorni o… - MCMXLVIII8 : RT @andreasso1951: Covid: Viminale, rafforzati controlli per Capodanno - Cronaca - ANSA— Maggiori controlli a capodanno? Gli altri giorni o… - palermo24h : Palermo, potenziati i controlli in vista del capodanno - RevengeEmi : RT @ArmoniosiAccent: #Lamorgese ?????Saremo inflessibili! ????????Su criminalità e controllo dei confini? ?????No! Su controlli e sanzioni per C… -