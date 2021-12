Bilancio Viminale. Il web è la nuova “arena” criminale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un boom dei reati informatici e, su un altro fronte, un aumento esponenziale delle intimidazioni ad amministratori locali e giornalisti. Sono alcuni dati tratti dal Bilancio annuale della Direzione centrale della Polizia criminale guidata dal prefetto Vittorio Rizzi, struttura interforze alla quale partecipano anche Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria. Un 2021 definito anno della “nuova normalità” sul fronte criminale dopo un crollo dei reati l’anno scorso a causa del Covid e del conseguente blocco di quasi tutte le attività. I pericoli del web Da gennaio a novembre sono stati commessi oltre 1,8 milioni di reati, il 5,4 per cento in più del 2020 ma il 12,9 per cento in meno del 2019. Sono i reati informatici a preoccupare visto che ne sono stati commessi più di 219mila, il 30,5 per cento in più ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un boom dei reati informatici e, su un altro fronte, un aumento esponenziale delle intimidazioni ad amministratori locali e giornalisti. Sono alcuni dati tratti dalannuale della Direzione centrale della Poliziaguidata dal prefetto Vittorio Rizzi, struttura interforze alla quale partecipano anche Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria. Un 2021 definito anno della “normalità” sul frontedopo un crollo dei reati l’anno scorso a causa del Covid e del conseguente blocco di quasi tutte le attività. I pericoli del web Da gennaio a novembre sono stati commessi oltre 1,8 milioni di reati, il 5,4 per cento in più del 2020 ma il 12,9 per cento in meno del 2019. Sono i reati informatici a preoccupare visto che ne sono stati commessi più di 219mila, il 30,5 per cento in più ...

Advertising

franconemarisa : RT @Viminale: Soddisfazione del ministro #Lamorgese per le misure approvate nella sessione di bilancio per valorizzare la specificità delle… - sdavite110 : @EmmanuelMacron Presidente le Costituzioni di Italia e Germania, pure della Svizzera prevedono la ripartizione dei… - AssuntaGiovann2 : RT @Viminale: Soddisfazione del ministro #Lamorgese per le misure approvate nella sessione di bilancio per valorizzare la specificità delle… - Ossmeteobargone : RT @Viminale: Soddisfazione del ministro #Lamorgese per le misure approvate nella sessione di bilancio per valorizzare la specificità delle… - CMezzanego : RT @Viminale: Soddisfazione del ministro #Lamorgese per le misure approvate nella sessione di bilancio per valorizzare la specificità delle… -