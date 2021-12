Biagio D’Anelli svela chi sono per lui i concorrenti più falsi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Parla Biagio D’Anelli sono passate soltanto poche ore da quando Biagio D’Anelli ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6, dopo essere stato eliminato durante la scorsa puntata. L’ex gieffino è così tornato alla sua vita di sempre e in queste ore ha già avuto modo di parlare senza censure nel corso di un’intervista L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Parlapassate soltanto poche ore da quandoha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6, dopo essere stato eliminato durante la scorsa puntata. L’ex gieffino è così tornato alla sua vita di sempre e in queste ore ha già avuto modo di parlare senza censure nel corso di un’intervista L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

infoitcultura : GfVIP, Miriana Trevisan: rivelazione shock dopo l'uscita di Biagio D'anelli - infoitcultura : Biagio D’Anelli perché è uscito dal GF Vip | Rosica svela: “la verità è che lui…” - infoitcultura : Biagio D’Anelli svela se ha sentito la sua ex e cosa prova per Miriana - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip 6', Miriana Trevisan parla di Biagio D'Anelli: 'Ci siamo baciati e amati' #MirianaTrevisan… - infoitcultura : Biagio D'Anelli Vs Valeria Marini/ 'Lite con Nathaly? Aveva paura della nomination' -