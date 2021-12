Alberto Matano lacrime in diretta: "Non potevo immaginare che quella sarebbe stata l'ultima volta" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nella puntata di La vita in diretta, di ieri martedì 28 dicembre, Alberto Matano si è concesso una confessione molto personale che lo ha commosso ed emozionato. Ma non solo il conduttore non ha resistito all'emozione, anche gli ospiti presenti in studio, Nunzia De Girolamo, Salvo Sottile e Roberta Morise. Nel dettaglio, il conduttore e giornalista, dopo aver riportato tutte le grandi personalità scomparse quest'anno, ha voluto soffermarsi su Raffaella Carrà. Showgirl, cantante e conduttrice che non ha bisogno di presentazioni, è morta il 5 luglio dello scorso anno. Alberto Matano era con le lacrime agli occhi, quando racconta il suo ultimo ricordo della Raffa Nazionale, che solo un anno fa ha alzato il telefono per fare sentire la propria voce all'interno del programma Rai in ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nella puntata di La vita in, di ieri martedì 28 dicembre,si è concesso una confessione molto personale che lo ha commosso ed emozionato. Ma non solo il conduttore non ha resistito all'emozione, anche gli ospiti presenti in studio, Nunzia De Girolamo, Salvo Sottile e Roberta Morise. Nel dettaglio, il conduttore e giornalista, dopo aver riportato tutte le grandi personalità scomparse quest'anno, ha voluto soffermarsi su Raffaella Carrà. Showgirl, cantante e conduttrice che non ha bisogno di presentazioni, è morta il 5 luglio dello scorso anno.era con leagli occhi, quando racconta il suo ultimo ricordo della Raffa Nazionale, che solo un anno fa ha alzato il telefono per fare sentire la propria voce all'interno del programma Rai in ...

