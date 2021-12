Alberto El Patron | “Il mio arrivo in AEW è solo una questione di tempo”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Quella diEl(a.k.a.Del Rio) è una figura alquanto controversa nell’ambito del pro wrestling business. La vicende relative alla sua finita privata lo hanno, di fatto, allontanato dal wrestling. Nel corso del 2020 il messicano è stato accusato di rapimento ed abusi sessuali, accuse che, però, sono ora cadute. L’ex WWE ha tutte l’intenzione di riprendere in mano la propria carriera, anche se la strada si presenta in salita. Lui stesso, però, si è già detto certo che nel corso del 2022 approderà in una delle principali federazioni americane. “Troveremo un accordo” Ospite del podcast “UnSKripted”,Elha parlato del suo futuro dicendosi certo che il suo approdo nella federazione di Tony Khan siaunadi ...