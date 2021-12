Trieste | tentata rapina ai danni di un imprenditore davanti casa | lo minacciano con una pistola ma lui riesce a fuggire

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 dicembre 2021) Il 23 dicembre, intorno alle 20, due persone hanno fermato l’auto di une gli hanno intimato di consegnare l’orologio e il denaro, puntandogli contro una. Uno dei due malviventi è anche riuscito a salire a bordo dell’auto e ha minacciato di ucciderlo. Ma Fabio Baldè, che non era distante dal cancello di, ha aperto la portiera ed è scappato, riuscendo a mettersi in salvo in una delle ville isolate sulla Strada Costiera. L’stava proprio imboccando la stradina privata che dalla via principale conduce a una delle ville a picco sul mare, quando è stato fermato dai duetori, che poi sono fuggiti lasciando a terra lacon cui avevano minacciato l’uomo d’affari giuliano. La notizia del tentato furto ai ...