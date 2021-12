Sissi | Romy inarrivabile ma quella di Dominique Devenport è una principessa moderna

(Di martedì 28 dicembre 2021)è pronta a conquistare tutti. L’attrice ha prestato il volto a Elisabetta di Baviera nel celebre ruolo che rese indimenticabile la bellissima attriceSchneider e un’icona per molti la“. La serie che vedrà protagonista la venticinquenne svizzero-americanaè incentrata sulla figura dell’Imperatrice Elisabetta e ripercorrerà la vita della duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di imperatrice d’Austria. Accanto allaci sarà il tedesco Jannik Schumann nel ruolo dell’Imperatore Franz. Il sogno di diventaree il paragone conSchneider La giovane attrice protagonista della serie-evento, si è raccontata in ...

Advertising

wonderlandH_ : Stasera inizia la serie tv su #Sissi e sono talmente legata a quella di Romy Schneider che praticamente sono combat… - nocchi_rita : RT @MadameA02: Romy Schneider è Sissi senza se e senza ma. Tutto il resto è fuffa! #sissi - SarettaMandis86 : @Christianzu76 Quei tre film erano capolavori incredibili. Con Romy perfetta e iconica nel ruolo di Sissi. - SarettaMandis86 : Speriamo solo sia un buon prodotto. Non sarà mai al livello di quello interpretato da Romy Schneider. Ma mi auguro… - Manu91152833 : RT @MadameA02: Romy Schneider è Sissi senza se e senza ma. Tutto il resto è fuffa! #sissi -

Ultime Notizie dalla rete : Sissi Romy

I film della trilogia disono: La Principessa- La giovane Imperatrice e- Destino di un'Imperatrice .Schneider ha ripreso la parte in Ludwig di Luchino Visconti , con ...Nel cast del kolossal "" ci sono con lei Giovanni Funiati, Vytautas Kaniusonis, Paula Kober, David Korbmann, Desiree Nosbusch, Pauline Renevier. Leggi anche l'articolo > Alain Delon e...Sissi streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie tv in onda stasera - martedì 28 dicembre 2021 - alle ore 21,30 ...Sissi: trama, cast, quante puntate e streaming della serie tv in onda su Canale 5 il martedì sera alle ore 21,30. Tutte le informazioni ...