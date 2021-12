Se la Tac non mostrerà il completo recupero, Osimhen rischia un nuovo intervento e un’emorragia (Di martedì 28 dicembre 2021) Una settimana fa Victor Osimhen si è auto-dichiarato recuperato con un tweet, rendendosi disponibile alla convocazione in Coppa d’Africa, poi, ieri, ha fatto sapere, tramite l’amico Oma Akatugba, di essere pronto e disponibile a giocare contro la Juventus, il 6 gennaio, prima di partire per la competizione. Ma il nigeriano deve ancora essere visitato dal dottor Canonico e dal dottor Tartaro, il medico che lo ha operato al volto. Solo una Tac, scrive il Corriere dello Sport, sarà in grado di stabilire come sta. “La precedente a cui è stato sottoposto, datata 9 dicembre, confermava grandi miglioramenti ma non il recupero completo”. “L’ultimo controllo è andato in scena mercoledì scorso, prima della partenza per le vacanze di Natale in Nigeria: se una settimana fa avesse preso una gomitata sul volto, sulla parte interessata, avrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) Una settimana fa Victorsi è auto-dichiarato recuperato con un tweet, rendendosi disponibile alla convocazione in Coppa d’Africa, poi, ieri, ha fatto sapere, tramite l’amico Oma Akatugba, di essere pronto e disponibile a giocare contro la Juventus, il 6 gennaio, prima di partire per la competizione. Ma il nigeriano deve ancora essere visitato dal dottor Canonico e dal dottor Tartaro, il medico che lo ha operato al volto. Solo una Tac, scrive il Corriere dello Sport, sarà in grado di stabilire come sta. “La precedente a cui è stato sottoposto, datata 9 dicembre, confermava grandi miglioramenti ma non il”. “L’ultimo controllo è andato in scena mercoledì scorso, prima della partenza per le vacanze di Natale in Nigeria: se una settimana fa avesse preso una gomitata sul volto, sulla parte interessata, avrebbe ...

