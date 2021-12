Romanzo Quirinale | Pd in ordine sparso tra i no a Draghi e avanti con Draghi

(Di martedì 28 dicembre 2021) Visto che tutti parlavano a bordo campo ma nessuno toccava palla sul serio,ha deciso di iniziare la partita e ha detto come la vede lui: la legislatura deve andareed è in grado di ...

Per quello che lo riguarda, "sono un nonno al servizio delle istituzioni" e dopo aver servito il paese da palazzo Chigi, è il caso di farlo dal. Per un mese, e anche più, lo hanno accusato ...Ma c'è anche la politica, condi Marco Damilano racconta le stagioni più misteriose della storia d'Italia e gli intrighi di potere o economici, equilibri interni e assetti ...L’ultimo rolanzo dello scrittore è un capolavoro che fa riflettere sulla condizione del nostro Paese in cui i partiti non sanno indicare la direzione verso cui andare, persi nel loro sterile tatticism ...Il 2021 è l'anno di svolta per i podcast in Italia. Spotify è leader del mercato, con oltre 3,2 milioni di show, con un balzo enorme rispetto al 2018, + 2500%. Tra ...