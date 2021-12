(Di martedì 28 dicembre 2021) Stava viaggiando a bordo del suo scooter, a, in zona Parioli, quando all’improvviso è statadache, a causa dell’urto, l’ha fatta precipitare in una buca, provocandole delle ferite gravissime che hanno causato lesioni permanenti tali da renderla paraplegica. Inizialmente si è anche temuto per la sua vita, vista la gravità delle ferite riportate. E adesso lei,Di Giovanna, la ragazza vittima dell’incidente, a due anni dal sinistro, dopo aver passato lunghi mesi di calvario in ospedale e fuori, cerca chi l’ha ridotta in questo stato. L’uomo o la donna che quel giorno – il 30 ottobre del 2019 – ha cambiato per sempre la sua vita, senza avere neanche il coraggio di fermarsi dopo averla investita e lasciata a terra in condizioni gravissime.vuole giustizia, anche se sa ...

Advertising

CorriereCitta : Roma. Travolta da un’auto pirata diventa tetraplegica. L’appello di Marzia: ‘Aiutatemi a trovare il colpevole’ - MianiAttilio : International Web Post IL NAPOLI VINCE CONTRO IL MILAN. PROVE DI FUGA PER L’INTER? Per l’Europa vincono Juventus,… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Travolta

Il Corriere della Città

...afferma che deve essere l'Europa a gestire il problema dei flussi migratori o ne verrà. I ... Su questi aspetti continueremo ad insistere acome a Bruxelles. Ma se nel 2022 l'Europa non ...Jackson, John, Bruce Willis e Uma Thurman. In prima serata su Rai Due va in onda il ...al Sud" Il 1° gennaio alle 21.15 Sky Cinema Uno trasmetterà in prima visione Lasciarsi Un Giorno A, ...Record anche in Gran Bretagna. La variante avanza ma non in maniera omogenea. Solo il Belgio in controtendenza: riaprono cinema e teatri ...Poco altro può fare la formazione di casa nella propria impetuosa rincorsa, mentre incappa nella lucida controffensiva biancoblu: Treviso si arrende alla Germani che sbanca il PalaVerde e conclude pos ...