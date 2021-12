Quarantene ridotte? Abrignani (Cts): «Decisione da non temere. Non siamo noi a cambiare idea, è il virus che muta» – L’intervista (Di martedì 28 dicembre 2021) Mancano poche ore all’importante riunione del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid sul tema delle Quarantene. Con 2 milioni di persone attualmente in isolamento e la prospettiva di una crescita fino a 10 milioni di quarantenati, quello che il governo chiede agli esperti è di fornire un parere sulla possibile riduzione del periodo di isolamento per contatti stretti di positivi. Quello che gli esperti dovranno fare è invece valutare se le condizioni proposte dall’esecutivo permettono di mantenere un rischio di contagio e diffusione più basso possibile. L’idea sarebbe quella di ridurre il periodo di isolamento da 7 a 3-5 giorni per i contatti stretti vaccinati anche con terza dose. Una mini quarantena che servirebbe ad evitare il rischio paralisi di un intero Paese, già da settimane alle prese con una frenetica corsa ai tamponi. I ... Leggi su open.online (Di martedì 28 dicembre 2021) Mancano poche ore all’importante riunione del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid sul tema delle. Con 2 milioni di persone attualmente in isolamento e la prospettiva di una crescita fino a 10 milioni di quarantenati, quello che il governo chiede agli esperti è di fornire un parere sulla possibile riduzione del periodo di isolamento per contatti stretti di positivi. Quello che gli esperti dovranno fare è invece valutare se le condizioni proposte dall’esecutivo permettono di mantenere un rischio di contagio e diffusione più basso possibile. L’sarebbe quella di ridurre il periodo di isolamento da 7 a 3-5 giorni per i contatti stretti vaccinati anche con terza dose. Una mini quarantena che servirebbe ad evitare il rischio paralisi di un intero Paese, già da settimane alle prese con una frenetica corsa ai tamponi. I ...

Advertising

3_carpe : RT @IlariaRicciP: Tutti a taggare questo governo chiedendo #smartworking e misure davvero scientifiche, non premi di #quarantene ridotte pe… - mbx1900 : @ottobrerosa Le pandemia finiscono. Le quarantene saranno ridotte e abolite. Il resto seguirà. La Omicron la prende… - pimpiripette : RT @IlariaRicciP: Tutti a taggare questo governo chiedendo #smartworking e misure davvero scientifiche, non premi di #quarantene ridotte pe… - LuMo71 : Quebec, Canada, cominciano ad emulare quello che il CDC ha deciso per gli USA, quarantene ridotte - mart12o : @CellinoLuigi @GiovaQuez Ripeto, se funziona lo stesso con quarantene ridotte nel tempo ecc va benissimo. -