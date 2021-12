Orrore a Fregene | ritrovato sulla spiaggia un cadavere in decomposizione

(Di martedì 28 dicembre 2021) Fiumicino – Ildi un uomo è stato trovato questa mattinabattigia delladi. Il corpo era in avanzato stato die gonfio d’acqua ed ad un primo esame risulterebbe difficile risalire all’identità e all’età apparente. Con molta probabilità si trovava in acqua da molto tempo ed indosso avrebbe dei brandelli di una tuta da ginnastica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dell’ufficio locale marittimo e della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino che ha anche effettuando una ricognizione con una motovedetta. La segnalazione alle autorità è arrivata intorno alle 10 da un cittadino che era. Aveva del denaro in contanti all’interno di un calzino l’uomo, di carnagione chiara, senza alcun segno ...

