Nba 2021 2022 | vincono Nets e Suns | dominio Bulls ad Atlanta

(Di martedì 28 dicembre 2021) Vittoria netta degli Charlotte Hornella sfida casalinga contro gli Houston Rockets. Primo set e mezzo equilibrato, ma dalla metà del secondo set i padroni di casa hanno dominato il match imponendosi 123-99. Stessa storia per i Chicagoche, trascinati da un DeRozan autore di 35 punti, sono usciti vincitori pper 118-130 dal campo degliHawks. Partita equilibrata, invece, quella tra Minnesota Timberwolves e Boston Celtics, con i padroni di casa che hanno rimontato gli avversari nell’ultimo quarto imponendosi 108-103. Dopo un primo quarto equilibrato, tra San Antonio Spurs e Utah Jazz non c’è più stata storia; dal secondo parziale èdegli ospiti che riescono a mantenere il vantaggio nonostante un tentativo di recupero degli avversari sul finale chiudendo sul 104-110. Battaglia fino all’ultimo ...

Advertising

Eurosport_IT : Harden protagonista ????? Morant regala vittoria ai Grizzlies ?? Dallas vince senza Doncic ?? Ecco i risultati della n… - sportli26181512 : NBA, risultati della notte: Ja Morant sorprende i Suns, DeRozan&LaVine show contro Atlanta: Ja Morant segna a 5 dec… - SkySportNBA : NBA, risultati della notte: Ja Morant sorprende i Suns, DeRozan&LaVine show contro Atlanta - Gazzetta_NBA : Il Covid fa un baffo... al Barba: Harden ne mette 39 e affonda i Clippers #nba - PMillanRoca : L'NBA 2021-2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Nba 2021

Tornano a vincere i Dallas Mavericks, che superano 117 - 132 i Portland Trail Blazers in trasferta . Nonostante l'assenza di Luka Doncic, infatti, i texani volano e dominano dal secondo quarto in poi, ...Ja Morant segna a 5 decimi dalla fine e condanna Phoenix al secondo ko in fila. La coppia DeRozan - LaVine segna 65 punti battendo Atlanta, arrivata all'ottava sconfitta consecutiva in casa. James ...Anche Tatum, stella dei Celtics, è finito nel protocollo sanitario NBA. Senza di lui, Boston ha perso con Minnesota (108-103). Cade anche Phoenix: 114-113 a favore di Memphis. Grazie a 39 punti di Har ...NBA - Nella notte italiana si sono disputate sette partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risulta ...