Lite tra vicini di casa, anziano di 81 anni ucciso a colpi di pistola (Di martedì 28 dicembre 2021) Choc in Sardegna dove un uomo è stato ucciso nella tarda mattinata di oggi in via Agricola, a Monserrato, nell'hinterland di Cagliari : la vittima è un anziano di 81 anni che è stato raggiunto da ... Leggi su leggo (Di martedì 28 dicembre 2021) Choc in Sardegna dove un uomo è statonella tarda mattinata di oggi in via Agricola, a Monserrato, nell'hinterland di Cagliari : la vittima è undi 81che è stato raggiunto da ...

Advertising

fattoquotidiano : “Col governo Draghi più precarietà”: lite tra Montanari e Orlando a La7. E il ministro: “Ha studiato cosa c’è nella… - LaStampa : Violenta lite tra condomini, anziano ucciso nel Cagliaritano. Fermato il presunto assassino - angelic81409779 : Bela puntata ieri per: spazio alle galassie miriana salva e non nominata da Manuel e Katia soleil ridimensionata ma… - leggoit : Lite tra vicini di casa, anziano di 81 anni ucciso a colpi di pistola - matteoduranti10 : @marcoconterio @TuttoMercatoWeb Se lo dici tu non mi fido di certo…eri lo stesso che parlava di grande lite tra Milinkovic e Sarri -