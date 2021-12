La Juventus insegue il giocatore del Sassuolo | la decisione dei neroverdi

Leggi su rompipallone

(Di martedì 28 dicembre 2021) Da tempo un obiettivo concreto della, Gianluca Scamacca non approderà in bianconero, almeno per ora. L’interesse di Madama ha avuto inizio nel periodo in cui l’attaccante militava in prestito al Genoa, e, da allora, il classe ’99 non ha smesso di essere uno dei profili più seguiti dal club. LE ULTIME Tuttavia, come riporta la redazione di Sky Sport, ilnon vuole trattare per il, perlomeno in ottica del prossimo mercato invernale, al via il 3 gennaio. Scamacca,, calciomercatoDopo aver ceduto Boga, ivogliono quindi tenersi stretto il numero 91, punto fermo del reparto offensivo in vista della ripresa del campionato dopo la sosta natalizia. Ad oggi, quindi, non ci sono stati contatti tra lae ...